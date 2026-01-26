بالصور- رفع 430 طن مخلفات صلبة بنطاق مركزي المنصورة وطلخا بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة لرفع تجمعات وتراكمات نواتج الهدم والبناء في مدينتي المنصورة وطلخا اليوم، حيث جرى خلالها رفع 430 طن من المخلفات، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة واستكمالًا لجهود رفع كافة التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء بالمدينتين.

وكلف محافظ الدقهلية باستمرار أعمال الحملة المكبرة وفق جدول زمني محدد لنقل والتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، ضمن خطة شاملة لإخلاء المنصورة وطلخا من هذه التراكمات، وتفعيل أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

وفي هذا الإطار، كلف المحافظ محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بشن الحملة المكبرة، والمهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، بمشاركة مُعدات من وحدة التدخل السريع، بالتنسيق مع الأستاذ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، والأستاذ إسلام النجار، رئيس مدينة طلخا.

وقامت الحملة برفع 430 طن من المخلفات من حرم رشاح جديلة في نطاق حي شرق المنصورة، ومن تقاطع شارع عبد السلام عارف والعبور، وأمام برج الصفوة بحي الجامعة، وخلف الإسعاف بالطريق السريع، بالإضافة إلى مخلفات الهدم بطريق ترعة الساحل بطلخا، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن المعتمدة لدى المحافظة في قلابشو و15 مايو بجمصة.