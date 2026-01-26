"الأمين المزيف".. لص برج العرب في قبضة العدالة بعد رحلة سرقة بالإكراه

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة وسرقة مواطنين بالتحايل والإكراه.

أصدر الحكم المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد، والمستشار أحمد مجدي الجندي، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم.

ترجع وقائع القضية رقم 10418 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقى ضباط القسم بلاغاً يفيد سرقة شخصين بالإكراه بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه أثناء مرور المجني عليهما "م.ض.م" و"م.س.م" ليلا بمنطقة برج العرب استوقفهما المتهم "ح.م.ع" بلهجة الأمر منتحلا صفة أمين شرطة وطلب منهما إبراز بطاقة الرقم القومي.

وبحسب أوراق القضية، استولى المتهم على مبالغ مالية كانت بحوزة المجني عليهما وطلب منهما الانتظار حيث يقفان وسيعود إليهما مرة أخرى إلا أنه لم يعد.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.