مصرع 3 أشخاص في تصادم تريلا ونصف نقل على طريق العلمين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا، وأخرى نصف نقل، على طريق "وادي النطرون - العلمين الدولي"، عند الكيلو 55، بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة عبد الباسط قاسم عبد الكريم، 35 عام، وعبد الكريم قاسم عبد الكريم، 36 عام، وكريم فرحات علي سعيد، 23 عام، وجميعهم مقيمون بمحافظة مطروح.

نقلت الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى وادي النطرون التخصصي، كما جرى التحفظ على السيارتين، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.