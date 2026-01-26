إعلان

بالصور- محافظ المنيا يتابع تجهيزات مراكز الرعاية الصحية بمغاغة

كتب : جمال محمد

01:42 م 26/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مشروعات الصحة بمغاغة
  • عرض 5 صورة
    مشروعات مركز مغاغة
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنيا يتفقد خدمات مغاغة
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنيا يتفقد مشروعات مغاغة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الصحية بمركز مغاغة، مؤكدًا أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة البنية التحتية الطبية استعدادًا للانضمام إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمركز طب الأسرة بقرية طنبدى، المدرج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، أوضح خلاله أن نسبة الإنجاز بالمركز بلغت 90%، ومن المقرر أن يخدم نحو 40 ألف نسمة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، تشمل: الاستقبال والطوارئ، طب الأسرة، العيادات التخصصية، الأشعة، تنظيم الأسرة، الأسنان، والتطعيمات.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تضم 113 وحدة صحية جارٍ تجهيزها تباعًا تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت المحافظ إلى أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمرافق الحيوية وتحسين جودة الحياة داخل القرى، بما يُحدث نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات اليومية، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية التي تضع بناء الإنسان وتوفير الرعاية الصحية اللائقة في مقدمة الأولويات الوطنية.

كما تابع المحافظ انتظام سير العمل بمركز "أبا الوقف" المتميز لرعاية الأم والطفل، والذي يخدم نحو 45 ألف نسمة، واطّلع على تجهيزات المركز المكوّن من ثلاثة أدوار؛ يضم الدور الأول أقسام الصحة العامة، والاستقبال، والمعمل المركزي، وعيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية، بينما يضم الدور الثاني مركزًا متخصصًا لرعاية الأم والطفل، وقسمًا متطورًا للحضانات المجهزة لرعاية حديثي الولادة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم البدء رسميًا في تقديم جميع خدمات مركز "أبا" على نفقة التأمين الصحي للمنتفعين بالمنظومة، كخطوة أولى ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميم الرعاية الصحية المتكاملة مع انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير حصولهم على خدمة طبية آمنة ومتميزة.

محافظ المنيا مراكز الرعاية الصحية بمغاغة اللواء عماد كدواني

