بالصور- حريق يلتهم عوامة مطعم على كورنيش النيل في أسوان

شلتر" وتطعيم ضد السعار.. المنيا تواجه الكلاب الضالة بعد تعدد الشكاوى



أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع داخل إحدى العوامات التابعة لأحد المطاعم المطلة على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وفور تلقي الإخطار بالواقعة، تحركت الأجهزة المعنية على الفور للتعامل مع الحريق واحتواء الموقف، حيث كلف المحافظ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، والتي توجهت فورًا بإجمالي 4 سيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وسرعة تنفيذ أعمال الإخماد، إلى جانب أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى.

أسفرت الجهود المكثفة لرجال الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجه الدكتور إسماعيل كمال الجهات المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وتحديد ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة الكاملة من الجهات المختصة لشروط السلامة والصحة المهنية لكافة الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم وكافة الأنشطة، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بما يصب في صالح أبنائنا الطلاب على الوجه الأكمل.