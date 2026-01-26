إعلان

بالصور- حريق يلتهم عوامة مطعم على كورنيش النيل في أسوان

كتب : إيهاب عمران

12:14 م 26/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق مطعم بأسوان
  • عرض 4 صورة
    حريق بمطعم بكورنيش أسوان
  • عرض 4 صورة
    حريق مطعم بكورنيش أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع داخل إحدى العوامات التابعة لأحد المطاعم المطلة على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وفور تلقي الإخطار بالواقعة، تحركت الأجهزة المعنية على الفور للتعامل مع الحريق واحتواء الموقف، حيث كلف المحافظ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، والتي توجهت فورًا بإجمالي 4 سيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وسرعة تنفيذ أعمال الإخماد، إلى جانب أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى.

أسفرت الجهود المكثفة لرجال الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجه الدكتور إسماعيل كمال الجهات المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وتحديد ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة الكاملة من الجهات المختصة لشروط السلامة والصحة المهنية لكافة الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم وكافة الأنشطة، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بما يصب في صالح أبنائنا الطلاب على الوجه الأكمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسماعيل كمال محافظ أسوان كورنيش النيل محافظة أسوان حريق حريق مطعم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القاهرة متأخرة.. انتهاء مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم خلال أيام
أخبار مصر

القاهرة متأخرة.. انتهاء مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم خلال أيام
نوع فاكهة يحارب الالتهابات ويبطئ الشيخوخة مع التقدم في العمر
نصائح طبية

نوع فاكهة يحارب الالتهابات ويبطئ الشيخوخة مع التقدم في العمر
بالصور- انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر
أخبار المحافظات

بالصور- انهيار منزل من طابقين في جزيرة الكروم بالأقصر
دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
أخبار المحافظات

دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين