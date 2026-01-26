تحولت حياة ثلاث أسر بقرية "جزيرة الكروم" جنوب الأقصر إلى مأساة حقيقية في لحظات معدودة، بعدما انهار منزلهم المكون من طابقين بمركز إسنا، مخلفاً وراءه ركاماً من الممتلكات المحطمة وأحلاماً مؤجلة تحت الأنقاض.

ضياع مدخرات السنوات

داخل هذا المنزل، كان العم ربيع عبد الوهاب، أحد المتضررين، يحاول تأمين مستقبل ابنته عبر سنوات من العمل والكفاح، وباعتماده الكلي على معاش "تكافل وكرامة"، كان يقتطع جزءاً من قوت يومه لتدبير "جهاز عروسة" لابنته، حيث جمع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات الأساسية قطعة تلو الأخرى على مدار أعوام طويلة، لتكون سنداً لها في زواجها المرتقب.

لحظة الانهيار

لم تستمر فرحة الأسرة باكتمال "تحويشة العمر"؛ فبشكل مفاجئ تصدعت جدران المنزل، ليهرع السكان إلى الخارج قبل أن يسقط المبنى بالكامل. ورغم نجاة الأفراد من الموت، إلا أن الانهيار التهم كل محتويات المنزل، بما في ذلك أثاث الأسرتين وجهاز العروسة الذي تحول إلى حطام أسفل أطنان من التراب.

وقف "عم ربيع" وسط الحطام مذهولاً، يراقب جهود رفع الأنقاض التي لم تخرج سوى بقايا أجهزة تالفة، مؤكداً أن ما جُمِع في سنوات فُقِد في ثوانٍ، لتصبح أسرته وأشقاؤه بلا مأوى أو متعلقات أساسية.

مأساة إنسانية

الوضع الحالي للأسر الثلاث في قرية "جزيرة الكروم" بات مأساوياً؛ حيث فقدوا السكن والأثاث ومصدر الأمان. ومع ضيق ذات اليد، أصبح إتمام زواج الابنة مهدداً بعد فقدان المستلزمات التي تم شراؤها بصعوبة بالغة.

وتناشد الأسرة المتضررة المسؤولين والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل، لتوفير سكن بديل ومساعدة "عم ربيع" في تعويض جهاز ابنته، وإعادة بناء حياتهم التي دمرها الانهيار المفاجئ.