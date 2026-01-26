إعلان

محافظة قنا تطلق حملة لتجميل الشوارع الرئيسية بمركز قفط (صور)

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:35 ص 26/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مبادرة تجميل
  • عرض 4 صورة
    تجميل قفط
  • عرض 4 صورة
    تجميل الشوارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تنفذ رؤية شاملة تستهدف تطوير الهوية البصرية والارتقاء بالمستوى الجمالي بمختلف المراكز والمدن، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا على أهمية تحسين المظهر العام للطرق والميادين الرئيسية باعتبارها الواجهة الحضارية للمحافظة، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تنفيذ أعمال التجميل وفق أعلى معايير الجودة، مع التشديد على دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال.

من جانبه، أوضح حافظ محمود، رئيس مركز ومدينة قفط، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم إطلاق حملة مكبرة تحت شعار "قفط تتجمل"، تستهدف تنفيذ خطة شاملة لأعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف رئيس المركز أن المرحلة الحالية من الحملة ركزت على شارعي الثورة والجيش، باعتبارهما من أهم المحاور والميادين الحيوية بمركز قفط، حيث شملت الأعمال دهان البلدورات، تلوين أرصفة الشوارع، إعادة تهيئة المساحات الخضراء، والاهتمام بمداخل الشوارع الحيوية.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت أيضًا إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وإبراز الطابع المعماري المميز للمدينة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطن القفطي والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

واختتم رئيس مركز قفط تصريحاته بالتأكيد على أن الأعمال ستخضع للمتابعة المستمرة لضمان استدامتها، لافتًا إلى أن الحملة لاقت استحسانًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الوحدة المحلية في إضفاء مظهر حضاري يليق بتاريخ مدينة قفط العريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبد الحليم محافظ قنا محافظة قنــا حملة مكبرة حملة لتجميل الشوارع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر
رياضة محلية

"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر
قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن البلوجر أروى قاسم في اتهامها بسب زوجة مطرب المهرجانات مسلم
سكن لكل المصريين 7.. اليوم إرسال رسائل نصية بنتيجة التقديم
أخبار العقارات

سكن لكل المصريين 7.. اليوم إرسال رسائل نصية بنتيجة التقديم
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل اعلي مستوى تاريخي متخطيا 47 ألف نقطة
محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد اليوم الدراسي خلال توقف ترام الرمل (صور)
أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعلن مواعيد اليوم الدراسي خلال توقف ترام الرمل (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين