محافظة قنا تطلق حملة لتجميل الشوارع الرئيسية بمركز قفط (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تنفذ رؤية شاملة تستهدف تطوير الهوية البصرية والارتقاء بالمستوى الجمالي بمختلف المراكز والمدن، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا على أهمية تحسين المظهر العام للطرق والميادين الرئيسية باعتبارها الواجهة الحضارية للمحافظة، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تنفيذ أعمال التجميل وفق أعلى معايير الجودة، مع التشديد على دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال.

من جانبه، أوضح حافظ محمود، رئيس مركز ومدينة قفط، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم إطلاق حملة مكبرة تحت شعار "قفط تتجمل"، تستهدف تنفيذ خطة شاملة لأعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف رئيس المركز أن المرحلة الحالية من الحملة ركزت على شارعي الثورة والجيش، باعتبارهما من أهم المحاور والميادين الحيوية بمركز قفط، حيث شملت الأعمال دهان البلدورات، تلوين أرصفة الشوارع، إعادة تهيئة المساحات الخضراء، والاهتمام بمداخل الشوارع الحيوية.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت أيضًا إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وإبراز الطابع المعماري المميز للمدينة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطن القفطي والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

واختتم رئيس مركز قفط تصريحاته بالتأكيد على أن الأعمال ستخضع للمتابعة المستمرة لضمان استدامتها، لافتًا إلى أن الحملة لاقت استحسانًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الوحدة المحلية في إضفاء مظهر حضاري يليق بتاريخ مدينة قفط العريق.