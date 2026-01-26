إعلان

بدلة الفرح تحولت لكفن".. شقيق يوسف يروي مأساة الغدر بجبال البحر الأحمر

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:41 ص 26/01/2026
    أحمد شقيق الضحية
    شقيق الضحية
    يوسف جبريل

قنا - عبدالرحمن القرشي:

"بدل ما نشيل شوار عروسته ونفرح بيه، شيلناه في كفنه".. بهذه الكلمات الموجعة لخّص أحمد سيد، شقيق الشاب يوسف سيد جبريل، لـ"مصراوي" حجم المأساة التي ضربت الأسرة، بعدما تحوّلت أيام الاستعداد للفرح إلى مأتم مفجع، إثر مقتل يوسف غدرًا في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر.

وقال شقيق الضحية إن الصدمة كانت قاسية على الأسرة بأكملها، مؤكدًا أن شقيقه كان يستعد للزواج خلال أيام قليلة، قبل أن تُطفأ حياته في لحظة غدر، مضيفًا: "الفرح كان فاضل عليه أيام، والبيت كله كان زينة، وفجأة كل حاجة اتحولت لعزاء".

وأضاف أن يوسف كان مثالًا للشاب المكافح، بعيدًا عن أي مشكلات، ويسعى فقط لتأمين مستقبله بالحلال، قائلًا: "يوسف طول عمره شقيان وتعبان عشان يبني نفسه، مكنش بتاع مشاكل، وكان ماشي جنب الحيط، كل حلمه يستر نفسه ويتجوز".

وأشار إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع الطمع، مؤكدًا أن شقيقه راح ضحية مبلغ مالي، قائلًا: "اللي قتلوه غدروا بيه، عشان فلوس ينهوا حياة شاب في عمر الورد؟ الفلوس تروح وتيجي، لكن يوسف مش هيرجع".

وتحدث عن لحظة تلقي الأسرة خبر مقتله، واصفًا إياها بالصدمة التي لا تُحتمل، قائلًا: «الخبر نزل علينا زي الصاعقة، مكنّاش مصدقين، يوسف خرج يشوف مصالحه ويرجع، رجع لنا جثة».

واختتم شقيق الضحية حديثه بالتأكيد على أن مطلب الأسرة الوحيد هو القصاص العادل، مشددًا: "إحنا مش عايزين غير حق يوسف، ومش هنهدى ولا نرتاح غير لما نشوف الجناة خدوا جزاءهم".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد كشفت ملابسات مقتل الشاب يوسف سيد جبريل، بعد أيام من تغيبه أثناء عودته من عمله بمدينة شلاتين، حيث يعمل محاسبًا بإحدى الشركات.

وأظهرت التحريات أن الواقعة جاءت نتيجة جريمة قتل مدبّرة بدافع السرقة، وتبيّن تورط أربعة أشخاص فيها، من بينهم عامل يعمل بذات جهة عمل المجني عليه، بعدما علم أحدهم بحصول يوسف على مبالغ مالية لتوصيلها إلى أحد العملاء.

ووفقًا للتحقيقات، استدرج المتهمون الضحية إلى منطقة جبلية نائية، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا عليه، ما أسفر عن وفاته في الحال، ثم استولوا على الأموال التي كانت بحوزته، وأخفوا جثمانه بين الصخور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن مكان إخفاء الجثمان، كما تم ضبط السلاح المستخدم والمبلغ المالي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيّم الحزن على أسرة الضحية وأهالي المنطقة، مطالبين بالقصاص العادل.

