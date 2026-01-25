قبلة العالم في الشتاء.. شرم الشيخ "كامل العدد" في إجازة نصف العام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي خلال عام 2025 داخل منشآتها الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار خطتها لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من استراتيجيتها التي تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولويات تطوير المنظومة الصحية وتحقيق الاستدامة والتميز المؤسسي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه البرامج شملت تدريبات داخلية وخارجية، وبرامج إدارية متخصصة، إلى جانب أيام علمية، ما يعكس تنوع وكثافة الأنشطة التدريبية، واتساع نطاق الاستفادة منها، بما يضمن تقديم خدمات صحية متطورة وآمنة وفق أحدث المعايير العلمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرامج التدريبية ركزت على الجوانب العملية والتطبيقية، وفي مقدمتها برامج التميز الإكلينيكي وتحديث البروتوكولات العلاجية، حيث تم اعتماد 24 بروتوكولًا طبيًا حديثًا، إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة في مجالات الجودة والاعتماد وسلامة المرضى، بما يسهم في توحيد مستوى الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأوضح أن تدريب جميع العاملين على مهارات التواصل الفعّال مع المنتفعين جاء ضمن أولويات الهيئة، بهدف تحسين تجربة المريض وتعزيز الثقة المتبادلة، فضلًا عن تنفيذ برامج المعايشة والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات المهنية ودعم التطوير المستمر للأداء المؤسسي.

وأضاف أن الهيئة نفذت برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الدولية والوطنية، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة أطباء بلا حدود، ما ساهم في صقل مهارات الفرق الطبية والإدارية ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ والأزمات الصحية بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية، مشددًا على استمرار الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث النظم والممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو بناء إنسان قادر على تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية.