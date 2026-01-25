إعلان

عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر بعد توقف 3 أيام

كتب : محمد محروس

01:58 م 25/01/2026
    عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر
عادت صباح اليوم رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء مدينة الأقصر، بعد توقف استمر لمدة 3 أيام نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح، وذلك عقب تحسن حالة الطقس واستقرار الأجواء بما يسمح باستئناف الرحلات بشكل آمن.

وشهدت سماء البر الغربي إقلاع نحو 50 رحلة بالون طائر، على متنها قرابة 1400 سائح من مختلف الجنسيات، استمتعوا بمشاهدة المعالم الأثرية الفريدة للأقصر من الجو، في واحدة من أبرز التجارب السياحية التي تشتهر بها المدينة عالميًا.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم السماح باستئناف الرحلات بعد التأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة الجوية، وإجراء الفحوصات اللازمة، مع الالتزام بتعليمات الطيران المدني حفاظًا على سلامة السائحين والعاملين.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية، خاصة خلال موسم الشتاء الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من السائحين.

