نظمت مديرية أمن البحيرة، فعالية لتوزيع الورود والشيكولاتة على المارة وقائدي السيارات، بمناسبة عيد الشرطة، في إطار تعزيز التواصل الإنساني وترسيخ قيم الود بين رجال الشرطة والمواطنين.

جرت الفعالية، بميدان جلال قريطم، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، وسط أجواء احتفالية، عكست روح المحبة والتقدير المتبادل.

شهدت المبادرة، ابتسامات وتبادلًا للتهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، الذين حرصوا على مشاركة المواطنين فرحتهم بالمناسبة، في صورة تؤكد عمق العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.