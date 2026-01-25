إعلان

بالفيديو والصور- توزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين احتفالًا بعيد الشرطة

كتب : أحمد نصرة

12:46 م 25/01/2026
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة4
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة5
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة6
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة7
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة8
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة3
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة9
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة10
    توزيع الورود على المارة في عيد الشرطة بالبحيرة2

نظمت مديرية أمن البحيرة، فعالية لتوزيع الورود والشيكولاتة على المارة وقائدي السيارات، بمناسبة عيد الشرطة، في إطار تعزيز التواصل الإنساني وترسيخ قيم الود بين رجال الشرطة والمواطنين.

جرت الفعالية، بميدان جلال قريطم، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، وسط أجواء احتفالية، عكست روح المحبة والتقدير المتبادل.

شهدت المبادرة، ابتسامات وتبادلًا للتهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، الذين حرصوا على مشاركة المواطنين فرحتهم بالمناسبة، في صورة تؤكد عمق العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.

