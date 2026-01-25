كتب- عبدالرحمن القرشي:

في واقعة صادمة أعادت تسليط الضوء على الجرائم البيئية التي تهدد التنوع البحري، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الصيادين باصطياد القرش الحوتي المحمي قانونًا، والمعروف باسم "بهلول"، في إحدى مناطق ساحل البحر الأحمر، ما أثار موجة غضب ومطالبات بمحاسبة المتورطين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع الفيديو الذي يُظهر الصيادين أثناء اصطياد القرش الحوتي، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لأنشطة الصيد بالبحر الأحمر.

وكشف الفيديو أن الواقعة تمت باستخدام مركب صيد من نوع الشانشولا، رغم صدور قرار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رقم 266 لسنة 2024، والذي ينص على حظر أنشطة الصيد التجاري بمراكب الشانشولا و«الجر» بشكل كامل في جميع مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت، مع قصر نشاطها شمالًا في منطقة خليج السويس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تدخل مسؤولي محميات البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في اصطياد القرش الحوتي، باعتباره من الكائنات البحرية المحظور صيدها.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بمحميات البحر الأحمر أنه تم رصد المخالفة البيئية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لضبط المركب المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح المصدر أن القرش الحوتي يُعد من الأنواع المهددة بالانقراض، والمُدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ويكثر تواجده في مياه البحر الأحمر، خاصة بالمناطق ذات الأعماق الكبيرة.

وأشار إلى أن القرش الحوتي، رغم ضخامته، لا يُمثل أي خطر على الإنسان، إذ يُعرف بسلوكه السلمي، ويُعد أحد أبرز عناصر الجذب للسياحة البيئية، حيث يستقطب آلاف الغواصين سنويًا لمشاهدته والسباحة بجواره.

ويُذكر أن القرش الحوتي ظهر قبل نحو 60 مليون سنة، ويصل عمره الافتراضي إلى قرابة 70 عامًا، ويُعد من أكبر أنواع القروش، إذ يبلغ متوسط طوله نحو 13 مترًا، وقد يصل وزنه إلى 21 طنًا.

ويعتمد القرش الحوتي في غذائه على ترشيح المياه، حيث يقوم بشفط كميات كبيرة من المياه المحملة بالكائنات البحرية الدقيقة، ثم يطرد المياه عبر خياشيمه، محتفظًا بما تحمله من كائنات حية يتغذى عليها.