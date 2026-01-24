إعلان

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

كتب : مصراوي

05:38 م 24/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين توكتوكين بدون لوحات معدنية بمنطقة بحري مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، نتيجة السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين توكتوكين ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث أسفر الفحص والمعاينة عن إصابة كل من: محمود أ. ع (19 عامًا)، وإبراهيم ر. ف (19 عامًا)، وحسن همام م. (70 عامًا)، وسهير ح. هـ (30 عامًا)، وريهام ح. ع (35 عامًا)، و بدوي ح. هـ (43 عامًا)

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، قبل تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال تلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حادث توك توك أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا
رياضة عربية وعالمية

مصدر لمصراوي: منتخب النمسا يطلب مواجهة مصر وديا
رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
أخبار مصر

رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات
رياضة محلية

بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
اقتصاد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زووم

القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو| ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام