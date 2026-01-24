إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين توكتوكين بدون لوحات معدنية بمنطقة بحري مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، نتيجة السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين توكتوكين ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث أسفر الفحص والمعاينة عن إصابة كل من: محمود أ. ع (19 عامًا)، وإبراهيم ر. ف (19 عامًا)، وحسن همام م. (70 عامًا)، وسهير ح. هـ (30 عامًا)، وريهام ح. ع (35 عامًا)، و بدوي ح. هـ (43 عامًا)

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، قبل تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال تلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.