المنوفية - أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفله الرضيع داخل مسكن الزوجية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، إلى جلسة شهر مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل خلال أولى جلسات نظر القضية، لعرض المتهم على لجنة الصحة النفسية المختصة، وبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام عامل بقتل زوجته، البالغة من العمر 21 عامًا، ورضيعهما الذي لم يتجاوز عمره 6 أشهر، باستخدام سلاح أبيض داخل منزلهما بقرية زنارة، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين أهالي القرية ومحافظة المنوفية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لحين ورود تقرير لجنة الصحة النفسية، تمهيدًا للفصل فيها.

اقرأ أيضًا..

جريمة أبكت المنوفية.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها

وثق جريمته على السوشيال.. تشييع ضحيتي الزوج القاتل في المنوفية (صور)