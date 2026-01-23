الدقهلية ـ رامي محمود:

شهد مستشفى تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، نجاح إجراء جراحة دقيقة ومعقدة في تخصص جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

واستقبل المستشفى مريضًا يبلغ من العمر 70 عامًا، كان يعاني من ضعف تام وشلل كامل بالأطراف الأربعة، مع فقدان شبه كامل للتحكم في البول والبراز، وذلك على خلفية ادعاء التعرض للسقوط.

وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، تبين إصابة المريض بانزلاق غضروفي عنقي متعدد على أربعة مستويات، ما أدى إلى حدوث كدمة بالحبل الشوكي وضيق كامل بالقناة الشوكية العنقية، وهي من الحالات شديدة الخطورة التي تستدعي تدخلاً جراحيًا دقيقًا وعاجلًا.

وجرى تجهيز الحالة طبيًا من خلال إجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة، قبل أن يخضع المريض لجراحة ميكروسكوبية دقيقة ومعقدة، تم خلالها استئصال الغضاريف المنزلقـة، وتركيب أقفاص عنقية مثبتة بدعامات ذاتية (Stand-alone) على أربعة مستويات، وذلك باحترافية عالية، مع خروج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة وآمنة.

وأكد الفريق الطبي، أن الحالة شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد الجراحة، تمثل في تحسن تام بحركة الأطراف الأربعة، وتحسن واضح في قوة الأعصاب، بالإضافة إلى تحسن التحكم في البول والبراز، مع استمرار تلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى لاستكمال فترة النقاهة والمتابعة.

وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بهذا النجاح الطبي، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والفريق الطبي والتمريضي، ومؤكدًا أن هذه الجراحات الدقيقة تعكس التطور الكبير الذي تشهده مستشفيات المحافظة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والاعتماد على الكفاءات الطبية المتخصصة.

ووجّه وكيل الوزارة، الشكر إلى الدكتور عماد حمدي، مدير مستشفى تمي الأمديد، لدوره في دعم المنظومة الصحية داخل المستشفى، وتوفير بيئة عمل مناسبة مكّنت الفرق الطبية من تحقيق هذا النجاح.

كما ثمّن الجزار الجهد المبذول من الفريق الطبي الذي ضم الدكتور محمد سليم، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، والدكتور أحمد ناصر، أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور إبراهيم الدريني، استشاري التخدير، إلى جانب فرق تمريض العمليات والرعاية المركزة والقسم الداخلي، وجميع العاملين المشاركين في هذا التدخل الجراحي الناجح.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار دعم المديرية لمثل هذه الجهود، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتطورة لأبناء محافظة الدقهلية.