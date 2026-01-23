بالصور- حملة مفاجئة لمحافظ أسوان لرفع الإشغالات بالشوارع والأسواق

أسوان - إيهاب عمران:

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولة مفاجئة بعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة، شملت السوق السياحي القديم، وشوارع البركة والمطار، وميدان المحطة.

وخلال الجولة، رصد محافظ أسوان عددًا من المظاهر السلبية التي تشوّه الشكل الجمالي للمدينة وتعيق حركة المواطنين والسيارات، وعلى رأسها الإشغالات والتعديات من بعض الباعة الجائلين بالسوق السياحي نتيجة عدم الالتزام بخطوط التنظيم المقررة.

وعلى الفور، أصدر الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته المشددة بإزالة ورفع كافة الإشغالات، مع قيام نقطة الشرطة الأمنية بالسوق بالتعاون مع الوحدة المحلية لتنفيذ ذلك بشكل مستمر.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تجاوزات تمس حرم الطريق أو تعوق الحركة العامة، وسيتم تطبيق الغرامات المالية فورًا على المخالفين في حال عدم الالتزام بخطوط التنظيم، سواء بوضع الحواجز أو البلدورات أو الكراسي أو أي مظاهر مخالفة أخرى.

وشدد محافظ أسوان على أن هذه الإجراءات الرادعة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، ورفع مستوى النظافة العامة بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية لعروس النيل، ويحقق راحة المواطن الأسواني ويحسن من الصورة البصرية للمدينة أمام الأفواج السياحية الزائرة.

ووجه المحافظ بسرعة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات يتم رصدها، ورفع كل ما يعيق الحركة أو يشوه المظهر العام، مؤكدًا أن الحملات الميدانية المفاجئة ستتواصل بشكل دائم لتطبيق القانون على الجميع بكل حزم، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين ويعزز من جاذبية أسوان كوجهة سياحية عالمية.