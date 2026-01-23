حملة توعوية للكشف المبكر عن أمراض الكلى للأطفال بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلق مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية فعاليات طبية توعوية موسعة عبر عيادة كُلى الأطفال، استهدفت تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن أمراض الكُلى لدى الأطفال، والتعريف بأحدث البروتوكولات العلاجية والتغذوية المعتمدة، بما يسهم في حماية صحة الأطفال وتحسين جودة حياتهم.

وأكد المركز أن هذه الفعاليات تأتي تتويجًا للإنجازات المتواصلة التي حققتها العيادة، والتي أصبحت نموذجًا متقدمًا في تقديم خدمات متكاملة وآمنة للأطفال المصابين بمشكلات كلوية، وفق أعلى معايير الجودة الطبية المعمول بها دوليًا.

وشهدت الفعاليات عرضًا تفصيليًا لحزمة الخدمات المتخصصة التي تقدمها العيادة، بدءًا من الفحوصات الدورية الدقيقة والمتابعة المنتظمة داخل العيادات التخصصية، وصولًا إلى خدمة الغسيل الكُلوي للأطفال، التي تُقدم بأحدث التقنيات الطبية مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان وسلامة المرضى.

كما جرى التأكيد على أن الكشف المبكر يمثل حجر الزاوية في الوقاية من مضاعفات أمراض الكُلى، وتجنب الوصول إلى المراحل المتقدمة من الاعتلال الكلوي، بما ينعكس إيجابًا على فرص العلاج وجودة الحياة.

وتضمنت الفعاليات جلسات علمية ومحاضرات توعوية حول برامج التغذية العلاجية السليمة المصممة خصيصًا للأطفال المصابين بأمراض الكُلى، ودور التغذية المتوازنة في الحفاظ على وظائف الكُلى ودعم النمو الصحي للطفل، إلى جانب إرشادات عملية لاختيار الأنظمة الغذائية المناسبة لكل حالة.

كما تم استعراض أحدث الإرشادات والبروتوكولات الدوائية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة علاجية ممكنة مع تقليل الآثار الجانبية، في إطار رؤية شاملة للرعاية الطبية المتكاملة التي لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد إلى الوقاية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وقدّم الفعاليات فريق طبي متخصص ضم نخبة من الخبرات، شمل: د. محمد عبد السلام (استشاري كُلى الأطفال)، د. زينب متولي (أخصائي كُلى الأطفال)، د. ابتسام زيادة (استشاري التغذية العلاجية)، إلى جانب د. مي إبراهيم ود. هبة الله يحيى (الصيدلة الإكلينيكية)، وذلك تحت إشراف ومتابعة د. محمد عبد العظيم، مدير المركز، ود. نهلة دياب، المدير الطبي.

ويؤكد المركز أن هذه الفعاليات تعكس التزامه المستمر بتطوير خدمات عيادة كُلى الأطفال، وترسيخ مكانتها كأحد الأعمدة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال، بما يواكب أحدث الممارسات الطبية العالمية ويحقق أفضل النتائج العلاجية.