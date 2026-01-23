المنيا - جمال محمد:

واصلت مديرية الصحة بالمنيا جهودها لتقديم الرعاية الطبية المجانية للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، بقيادة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة، تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، على مدار يومين بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

وأسفرت القافلة عن تقديم 1620 خدمة طبية، من خلال توقيع الكشف الطبي على 1016 مواطنًا في مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية بالمجان.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت عددًا من التخصصات الطبية، وتم الكشف على 281 حالة باطنة، و282 حالة أطفال، و192 حالة جراحة، و127 حالة جلدية، و74 حالة نساء وتنظيم أسرة، و60 حالة أسنان.

وأضافت أن القافلة تضمنت إجراء 116 تحليل دم، و32 تحليل بول وبراز، إلى جانب تنفيذ 28 حالة موجات صوتية و11 حالة أشعة سينية، فضلًا عن إجراء 14 حالة خلع أسنان، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما شهدت القافلة نشاطًا توعويًا مكثفًا، من خلال تنظيم 6 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 110 مواطنين، بالإضافة إلى الفحص والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 92 مترددًا، مع تحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن خطة شاملة لدعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة» في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.