5 مصابين بحالات اختناق بسبب تسرب الغاز في منزل بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة تسرب الغاز داخل منزل بجزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول حالات اختناق غاز إلى قسم الطوارئ، في نطاق مركز شرطة جزيرة شندويل.

وأظهرت التحريات الأولية أن المصابين هم: عبد الستار علي السيد 49 سنة، يعاني من اضطراب في الوعي وضيق بالتنفس، علي عبد الستار علي 14 سنة، سيف عبد الستار 13 سنة، رحاب عبد الستار 17 سنة، نجلاء سعد ثابت 38 سنة، حيث أصيب الأربعة الآخرون بضيق في التنفس ودوخة ورعشة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.