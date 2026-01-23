إعلان

بالصور- إقبال سياحي كثيف على مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:12 م 23/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

بدأت الوفود السياحية تصل إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تزامنًا مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الجبلية الخلابة، وزيارة الأماكن الدينية والأثرية والسياحية فيها.

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد اليوم الجمعة إقبالًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد كبير من الرحلات السياحية المحلية، تزامنًا مع بدء إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح رئيس المدينة أن محافظ جنوب سيناء وجه برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير كافة احتياجات السياح، وتسهيل تنفيذ برامجهم السياحية خلال فترة تواجدهم بالمدينة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار "الغمريني" إلى أن المدينة استقبلت اليوم 1230 سائحًا أجنبيًا وعربيًا ومصريًا، وجرى تفويجهم لبدء تنفيذ برامجهم السياحية، حيث تتصدر زيارة الوديان والدير وصعود جبل موسى أولوياتهم، للاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس على القمة، وقضاء الليل لمتابعة شروق الشمس، مع مشهد السحاب وهو يعانق الجبال، والاستمتاع بالطبيعة الجبلية الفريدة.

وأكد رئيس المدينة أن أجواء سانت كاترين يسودها الغيم المتفرّق، مع توقع هطول الأمطار التي تضيف جمالًا على الشلالات والبحيرات الطبيعية، ما يتيح للسياح ومحبي السياحة البيئية التجول داخل الوديان ومعايشة حياة البدو المترحلة، وتذوق المأكولات والمشروبات البدوية التقليدية.

وأشار "الغمريني" إلى أن السياح يتم تأمينهم داخل الوديان بواسطة دليل بدوي يرافقهم طوال الرحلة، بالإضافة إلى التأكيد على ارتداء الملابس الثقيلة عند قضاء الليل على قمة جبل موسى، وتناول المأكولات والمشروبات الغنية بالطاقة، لضمان سلامتهم، خاصة أن درجة الحرارة تصل تحت الصفر في منتصف الليل وتستمر حتى الصباح.

