مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:24 م 23/01/2026

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق كفر الشيخ – قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ.

وكانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قد رصدت وصول "محمود ب. م. ع. أ"، 20 عامًا، ويقيم بقرية ميت الدببة بمركز قلين، جثة هامدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام نتيجة الحادث.

كما وصل إلى نفس القسم "زكريا أ. أ"، 20 عامًا، ويقيم بقرية روينة، مصابًا بعدة إصابات، و**"أحمد ع. أ"**، 18 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، مع اشتباه نزيف بالمخ والبطن والحوض.

تم إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تمهيدًا لصدور قرار بشأنه، فيما تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المصابين.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يُذكر أن أهالي قرية روينة اشتكوا مؤخرًا من سوء حالة طريق روينة – كفر الشيخ بعد تعدد الحوادث عليه، ما أدى إلى وقوع ضحايا من القرية والقرى المجاورة بمركزي كفر الشيخ وقلين.

