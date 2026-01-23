إعلان

خلاف بسبب "كنبة" يتحول لمأساة.. ضبط نجار متهم بقتل مُسن في دشنا بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:43 ص 23/01/2026

ضبط متهم - تعبيرية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في ضبط نجار متهم بقتل زوج شقيقته، عقب تورطه في مشاجرة عائلية انتهت بمصرع مُسن، إثر إصابته بضربة حجر أودت بحياته، وذلك بمنطقة صفّارة التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شخص متأثرًا بإصابته خلال مشاجرة بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع مُسن يبلغ من العمر 72 عامًا، نتيجة إصابته بضربة حجر.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة نشبت على خلفية خلاف عائلي بسبب «كنبة»، حيث حاول المتهم الاستيلاء على الأريكة، إلا أن شقيقته ونجل المجني عليه اعترضا على ذلك، فتطورت المشادة إلى تراشق بالحجارة، أُصيب خلاله المجني عليه عن طريق الخطأ بإصابة قاتلة.

وجرى التحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث واستكمال التحريات اللازمة.

