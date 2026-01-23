إعلان

محافظ قنا يوجه بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي لسلامة المواطنين

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:31 ص 23/01/2026

قنا - عبد الرحمن القرشي:

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تعليماته للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، بسرعة إغلاق الفتحات الموجودة أسفل كوبري نجع حمادي العلوي، وذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن الشكاوى تضمنت تواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية أسفل الكوبري، الأمر الذي أثار مخاوف المارة من التعرض للأذى، وعلى الفور تم تنفيذ توجيهات محافظ قنا، والتعامل السريع مع الشكوى، وغلق جميع الفتحات الموجودة أسفل الكوبري.

وأضاف "الزمقان" أنه بناءً على توجيهات محافظ قنا، وبشأن مدخل الكوبري من ناحية النيل، تم اعتماد المقايسة اللازمة بالتنسيق مع الري وحماية النيل، كما اعتمد محافظ قنا المبلغ المطلوب لبدء الأعمال الخاصة بعلاج الهبوط، تمهيدًا لإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام المواطنين.

وأشار رئيس مركز ومدينة نجع حمادي إلى أن محافظ قنا شدد على ضرورة تكثيف الجهود لضبط الشارع الحمادي، والاستجابة الفورية لكافة المشكلات والشكاوى الواردة من المواطنين، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

خالد عبد الحليم محافظ قنا حسين الزمقان نجع حمادي

