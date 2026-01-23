إعلان

تناولوا طعام فاسد.. إصابة 10 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:27 ص 23/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أُصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول 10 حالات مصابة بتسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص، تبيّن وصول كل من: «إيمان. م» (40 عامًا)، «أسماء. م» (47 عامًا)، «نجوى. ف» (48 عامًا)، «حنين. أ» (12 عامًا)، «أروى. أ» (22 عامًا)، «روان. أ» (18 عامًا)، «ندى. ص» (24 عامًا)، «مصطفى. س» (28 عامًا)، «عبد الرحمن. ي» (18 عامًا)، و«أحمد. س» (14 عامًا)، وجميعهم مصابون بآلام شديدة في البطن وقيء.

وبسؤال المصابين، أفادوا بتناولهم وجبة فسيخ وملوحة داخل منزل الأسرة، ما أدى إلى إصابتهم بحالات التسمم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تسمم غذائي قسم شرطة أول سوهاج طعام فاسد

