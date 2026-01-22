جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، دون شكاوى، بعدما أدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه حرص على متابعة لجان امتحانات في آخر أيامها، بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، للتأكد من أن أسئلة الامتحانات من المقرر، ومناقشة الطلاب في مدى صعوبة الأسئلة، وأكدوا أنها في مستوى الطلاب الضعيف، وأعربوا عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية كانت حريصة على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التشديد على تطبيق التعليمات والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الامتحانات منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن أعمال الكنترول والتصحيح تجري بصورة جيدة .

جدير بالذكر، أن 3683 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية جنوب سيناء، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل 50 لجنة، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بمدن شرم الشيخ وكاترين ونويبع، و4 بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر .