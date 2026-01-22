

تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات.

تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، والمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،

وتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، وجهات الولاية المعنية.

وجرى تنفيذ إزالة لعدد 30 حالة تعدٍّ على مساحة إجمالية بلغت 445 فدانًا و14 قيراطًا و22 سهمًا و140 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28، والتي نُفذت بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن وأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة ونوابهم، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وجاء بيان الإزالات على النحو التالي:

تنفيذ إزالة 22 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 445 فدانًا و11 قيراطًا و17 سهمًا.

تنفيذ إزالة حالتي تعدٍّ لمتغيرات غير قانونية على مساحة 140 مترًا مربعًا.

تنفيذ إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بولاية الزراعة على مساحة 3 قراريط و5 أسهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة.

كما شدد المحافظ على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، خاصة الأراضي الزراعية.

يُذكر أن الموجة 28 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث تُجرى المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026، والمرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير 2026، والمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 مارس 2026.