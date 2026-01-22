محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الإعدادية لـ 68 ألف طالب

تجديد حبس المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بالمنوفية 15 يومًا -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، والتي انطلقت السبت الماضي الموافق 17 يناير، وتُختتم اليوم الخميس، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات نحو 68 ألف طالب وطالبة، موزعين على 328 لجنة امتحانية بمختلف مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وخلال تفقده عددًا من اللجان بمدارس مدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر كافة المتطلبات وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية في يومها الأخير.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ويسر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبها أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلات طارئة، وفقًا للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة.