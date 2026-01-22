إعلان

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الإعدادية لـ 68 ألف طالب

كتب : حمدي سليمان

01:12 م 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من جولة محافظ بني سويف داخل عدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية  (2)
  • عرض 3 صورة
    جانب من جولة محافظ بني سويف داخل عدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية  (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، والتي انطلقت السبت الماضي الموافق 17 يناير، وتُختتم اليوم الخميس، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات نحو 68 ألف طالب وطالبة، موزعين على 328 لجنة امتحانية بمختلف مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وخلال تفقده عددًا من اللجان بمدارس مدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر كافة المتطلبات وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية في يومها الأخير.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ويسر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبها أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلات طارئة، وفقًا للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف امتحانات الإعدادية ببني سويف الدكتور محمد هاني غنيم طلاب الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
زووم

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
زووم

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
شئون عربية و دولية

اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر