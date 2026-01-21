أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، سحب رئيس اللجنة والمراقب التابعين لإدارة الخصوص التعليمية، بعد رصد تداول وتصوير ورقة أسئلة من اللجنة أثناء امتحان مادة العلوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق اللوائح المنظمة.

وأوضحت المديرية في بيانها، أن امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 ، استمرت بانتظام على مستوى المحافظة، حيث أدى الامتحانات 119,61 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية.

وأكد البيان أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت سير الامتحانات بشكل لحظي، وتأكدت من نظافة وتعقيم وتأمين اللجان بالكامل، كما تم توزيع أوراق الأسئلة في المواعيد الرسمية المحددة قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

بدأت امتحانات مادة العلوم الساعة 9:00 صباحًا، وجاءت الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية، دون ورود أي شكاوى من الطلاب حول صعوبة الامتحان، فيما انتهت الساعة 11:00 صباحًا، وتم إرسال أوراق الإجابة إلى كنترول الشهادة الإعدادية تحت حراسة شرطية مشددة.

أما امتحانات مادة الحاسب الآلي، فبدأت الساعة 11:30 صباحًا وانتهت الساعة 12:30 ظهرًا، وجارٍ تجهيز أوراق الإجابة لإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد بعض أوراق الإجابة المكتوبة بخط اليد على بعض مواقع الغش الإلكتروني، وتبين بعد العرض على الموجه العام للمادتين أن بعض الإجابات صحيحة وتتعلق بالمادة، بينما بعضها الآخر عشوائي وغير مرتبط بالمحتوى العلمي.

وأكدت المديرية أن امتحانات اليوم انتهت بانتظام ودون أي معوقات، ولم تُسجل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، كما أن مستوى الامتحانات جاء مناسبًا لجميع الطلاب.