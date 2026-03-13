شارك علي لاريجاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، في مسيرة يوم القدس السنوي الداعمة للقضية الفلسطينية والتي شهدت تجمعًا كبيرا في طهران اليوم الجمعة.

وخلال المسيرة، وصف رئيس الأمن القومي الإيراني، الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على العاصمة، بأنها أعمال "خوف ويأس".

Quds Day | Enghelab Street | Tehran | March 13, 2026 | 13 days after the martyrdom of @Khamenei_fa pic.twitter.com/vSF3Yx0YcC — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 13, 2026

وقال لاريجاني، خلال حديثه للتلفزيون الرسمي أثناء مسيرة يوم القدس السنوي، التي تُقام دعمًا للقضية الفلسطينية، إن هذه الضربات تدل على الضعف أكثر من القوة. وأضاف: "هذه الهجمات نابعة من الخوف واليأس. من يكون قويًا لن يقصف المظاهرات. هذا يدل على أنهم فشلوا".

ونشر أيضًا علي لاريجاني على صفحته الشخصية بموقع إكس صورًا له وهو يشارك في المسيرة وسط حشد كبير في طهران، وكتب: "مسيرة يوم القدس | شارع الثورة | طهران | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | بعد ١٣ يومًا من استشهاد سماحة آية الله العظمى الشهيد السيد علي خامنئي".