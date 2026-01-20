المنيا- جمال محمد:

أجرى الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل ورفع كفاءته الجمالية، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة الوجه الحضاري لأحد أهم المتنفسات الرئيسية بالمدينة، للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الهوية البصرية بمدينة المنيا.

وتفقد رئيس المدينة أعمال الدهانات والتجميل الجارية للأسوار والمقاعد والبرجولات وأعمدة الإنارة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالألوان والتصميمات المعتمدة التي تبرز الهوية البصرية للكورنيش وتحقق تناغمًا بصريًا يعكس صورة حضارية متكاملة للمدينة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالمناطق الحيوية ورفع كفاءة المتنزهات العامة والمناطق الترفيهية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز المظهر العام للمدينة، مشددًا على أن تحسين الهوية البصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة المحافظة للارتقاء بجودة الحياة.

كما شدد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية، وتكثيف أعمال الصيانة والنظافة، والحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير، مع التنسيق الكامل بين الإدارات المعنية لضمان استدامة مستوى التحسين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كورنيش النيل كواجهة حضارية ومتنفس آمن وجاذب لأهالي المنيا وزائريها.