بسبب الرياح.. 4 قتلى وعشرات المصابين في حادث تصادم 30 مركبة بـ أمريكا



وكالات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث تصادم جماعي، شمل أكثر من 30 مركبة، على طريق سريع في ولاية كولورادو الأمريكية، بعد أن تسببت عاصفة ترابية في انعدام الرؤية أمام السائقين.

ووفقا لشرطة الولاية، وقع الحادث الثلاثاء في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي على الطريق السريع رقم 25 جنوب مدينة بويبلو.

وتسببت الرياح العاتية في إثارة سحب كثيفة من الغبار، مما أدى إلى ظاهرة تُعرف بـ "انعدام الرؤية البني" Brownout، حيث وجد السائقون أنفسهم فجأة وسط ظروف رؤية منعدمة.

أوضحت السلطات، أن التصادم المتسلسل تضمن 6 شاحنات مقطورة ضخمة ضمن المركبات المتضررة التي قدر عددها بأكثر من 30.

وأسفر الحادث بحسب شرطة الولاية، عن مقتل 4 أشخاص ونقل 29 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لم تتضح بعد طبيعة أو خطورة إصاباتهم.

وصرحت شيري مينديز، المتحدثة باسم الشرطة، أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد كافة ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن ضعف الرؤية سيؤخذ بعين الاعتبار كعامل رئيسي، مع عدم استبعاد وجود أسباب أخرى مساهمة.

وتشهد ولاية كولورادو تقلبات جوية حادة؛ إذ تعرضت المناطق الشرقية لرياح قوية تزامنت مع جفاف وارتفاع في درجات الحرارة، مما زاد من مخاطر الحرائق وتسبب في تأخير رحلات الطيران بمطار دنفر، بينما كانت الثلوج تتساقط في الأجزاء الغربية من الولاية في الوقت نفسه، وفقا لروسيا اليوم.