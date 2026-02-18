إعلان

نائب ترامب: الدول الأوروبية تضر بنفسها من خلال تقويض مصالحها

كتب : مصراوي

03:06 ص 18/02/2026

جي دي فانس

وكالات

هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، السياسات الأوروبية، معتبرا أن الدول الأوروبية تضر بنفسها من خلال تقويض مصالحها، داعيا إياها إلى بذل المزيد من الجهود لحماية حدودها.

وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "المشكلة التي لدينا مع أوروبا لا تكمن في أننا لا نحب أوروبا، رغم أنكم تسمعون هذا من الصحافة الأوروبية الأمر لا يتعلق بعدم احترامنا لحلفائنا بل إنهم يفعلون أشياء كثيرة لتقويض أنفسهم".

وأشار إلى أنه يتمنى أن يرى من الدول الأوروبية المزيد من الجهود لحماية حدودها، مؤكدا أن بعض التحولات في هذا الاتجاه بدأت تحدث بالفعل، لكن أوروبا بحاجة إلى التحرك بشكل أكثر حسما.

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى تعزيز قوة وازدهار الولايات المتحدة والدول الغربية، والحفاظ على "التراث الثقافي المشترك" للغرب.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن العالم يعيش فترة تغييرات مذهلة ووقتا لا يصدق، مشيرا إلى ضرورة اغتنام اللحظة والاستفادة من التقنيات المتاحة، وفقا لروسيا اليوم.

جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ترامب الدول الأوروبية

