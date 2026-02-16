"أمانة الطريق".. طاقم إسعاف يعيد 370 ألف جنيه لمصاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ضرب طاقم إسعاف بوحدة التوفيقية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مثالًا يحتذى به في الأمانة والنزاهة؛ إذ عثروا على مبلغ مالي كبير قدره 370 ألف جنيه بحوزة مصاب في حادث تصادم وقع اليوم الإثنين على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وقاموا بتسليمه فورًا وفق الإجراءات الرسمية.

انتقل الطاقم المكون من "عادل نصير"، مساعد أخصائي، و"أسامة حسبو"، سائق سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ فور تلقي الإشارة، حيث تعاملوا بمهنية عالية في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأثناء جرد متعلقاته الشخصية وفحص موقع الحادث عثروا على المبلغ المالي.

التزم طاقم الإسعاف بالمسار القانوني والإنساني؛ حيث جرى التحفظ على المبلغ وتسليمه بالكامل بموجب محضر رسمي لضمان حقوق المصاب ووصول الأمانة إلى ذويها، في واقعة لاقت إشادة واسعة بين الأهالي وشهود العيان الذين ثمنوا هذا الموقف النبيل.