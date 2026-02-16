إعلان

"أمانة الطريق".. طاقم إسعاف يعيد 370 ألف جنيه لمصاب بالبحيرة

كتب : مصراوي

11:12 م 16/02/2026

طاقم الإسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

ضرب طاقم إسعاف بوحدة التوفيقية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مثالًا يحتذى به في الأمانة والنزاهة؛ إذ عثروا على مبلغ مالي كبير قدره 370 ألف جنيه بحوزة مصاب في حادث تصادم وقع اليوم الإثنين على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وقاموا بتسليمه فورًا وفق الإجراءات الرسمية.

انتقل الطاقم المكون من "عادل نصير"، مساعد أخصائي، و"أسامة حسبو"، سائق سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ فور تلقي الإشارة، حيث تعاملوا بمهنية عالية في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأثناء جرد متعلقاته الشخصية وفحص موقع الحادث عثروا على المبلغ المالي.

التزم طاقم الإسعاف بالمسار القانوني والإنساني؛ حيث جرى التحفظ على المبلغ وتسليمه بالكامل بموجب محضر رسمي لضمان حقوق المصاب ووصول الأمانة إلى ذويها، في واقعة لاقت إشادة واسعة بين الأهالي وشهود العيان الذين ثمنوا هذا الموقف النبيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طاقم إسعاف بوحدة التوفيقية طاقم إسعاف يعيد مبلغ مالي لمصاب أمانة طاقم إسعاف وحدة التوفيقية بمركز إيتاي البارود محافظة البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي
أخبار مصر

أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة ونجليها لآل بيت النبي

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر