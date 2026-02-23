إعلان

أمطار غزيرة تضرب الفيوم والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

كتب : حسين فتحي

03:30 م 23/02/2026
تشهد محافظة الفيوم اليوم الاثنين موجة من التقلبات الجوية السريعة، حيث تأثرت المحافظة بمنخفض جوي أدى إلى هطول أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى المحافظة. وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت العظمى 20°م والصغرى 9°م، مع شعور أكبر بالبرودة في المناطق القريبة من بحيرة قارون.

كما رُصد نشاط للرياح الغربية والشمالية الغربية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/س، مما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية، خاصة طريق الفيوم/القاهرة وطريق أسيوط الغربي.

وأدت الأمطار إلى تراكم مياه على بعض شوارع مدن أبشواي وإطسا ويوسف الصديق وطامية والقرى التابعة لها، ما أثر جزئيًا على حركة المرور.

وفي تحرك سريع، أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، حالة الطوارئ بين أجهزة الإدارة المحلية، وشكل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة. كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط تراكمات المياه، فيما أصدرت شركة الكهرباء تحذيرات للمواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الكهربائية لتجنب حوادث الماس الكهربائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" بثًا مباشرًا لشوارع مدينة الفيوم أثناء تساقط الأمطار، موضحة حجم الأمطار والتأثيرات الميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار الفيوم الطقس تراكم مياه

