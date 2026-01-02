إعلان

امتحن بدل زميله.. تجديد حبس طالبين بكلية العلاج الطبيعي في قنا بتهمة انتحال صفة

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:45 ص 02/01/2026

امتحن بدل زميله.. تجديد حبس طالبين بكلية العلاج ال

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة تجديد حبس طالبين بكلية علاج طبيعي جامعة قنا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في واقعة انتحال صفة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي جهات التحقيق إخطارًا يفيد بضبط أحد الطلاب أثناء أدائه امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، منتحلًا صفة طالب آخر مقيد بذات الكلية. وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بأداء الامتحان بدلًا من صديقه، مبررًا ذلك بمرور الأخير بظروف خاصة وخشيته من الرسوب، ما دفعه لمحاولة مساعدته بأداء الامتحان باسمه.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط الطالبين، حيث تبين أن أحدهما مقيم بمحافظة الأقصر، والآخر بمحافظة قنا. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارها بتجديد حبسهما 15 يومًا.

وأكدت التحقيقات أن جامعة قنا باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، في إطار الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

