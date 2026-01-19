الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تفاصيل حادث اصطدام أتوبيس نقل عام، اليوم الاثنين، بمحل أسفل عقار بمنطقة دوران الصفا بحي العجمي غرب الإسكندرية.

ووفقًا بيان صادر عن الهيئة، أنه أثناء سير أحد أتوبيسات الكهرباء التابعة للهيئة بمنطقة الكوبري 21 انحرف الأتوبيس عن مساره واصطدم بأحد المحلات بسبب تعرض سائقه لأزمة صحية مفاجئة.

إصابة سائق أتوبيس نقل عام

وأضاف البيان أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة السائق فقط، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات أخرى بين المواطنين.

وأكدت الهيئة العامة لنقل الركاب أنه جاري حاليا فحص ملابسات الواقعة من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد المتبعة، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة العاملين والمواطنين والتزامها بتطبيق معايير السلامة والأمان.

حادث تصادم دوران الصفا

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اصطدام أتوبيس بمحل في دوران الصفا بالكيلو 21 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي "اتجاه الهانوفيل".

وتبين من المعاينة انحراف أتوبيس يعمل بالكهرباء، تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أثناء سيره وصعوده الرصيف واصطدامه بمحل، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين.

فيما تمت إزالة آثار الحادث ورفع الأتوبيس وإعادة تسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة.

