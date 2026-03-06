إعلان

بعد تفاعله مع حملة "أنت الحل".. وزارة الصحة توجه الشكر للفنان تامر حسني

كتب : أحمد العش

08:31 م 06/03/2026

تامر حسني

أعربت وزارة الصحة والسكان، عن تقديرها للفنان تامر حسني، موجهة له الشكر على مبادرته وحرصه على دعم نشر الوعي الصحي، وذلك بعد المنشور الذي كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مطالبًا بإنتاج فيديوهات توعوية معتمدة لتصحيح المعلومات الصحية المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "الوزارة" في ردها على منشور الفنان، إن كلمات تامر حسني تعكس تفكيرًا إيجابيًا وبنّاءً يسهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على هذا الملف من خلال إطلاق حملات توعوية متعددة وفيديوهات متخصصة تستهدف تصحيح المعلومات الصحية الخاطئة التي تنتشر عبر السوشيال ميديا.

وأضافت "الصحة" أن من بين أحدث هذه الجهود حملة "أنت الحل" التي أطلقتها خلال شهر رمضان، والتي ركزت على تبسيط المعلومات الطبية وتقديمها بأسلوب سهل يضمن وصول الرسائل الصحية الصحيحة إلى مختلف فئات المجتمع.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن ما طرحه الفنان تامر حسني يعكس أهمية مشاركة الشخصيات المؤثرة في المجتمع في دعم الرسائل الصحية، مؤكدة أنها تتطلع إلى شراكة بنّاءة معه للمساهمة في توسيع نطاق انتشار هذه الرسائل لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأعرب الفنان تامر حسني، في السياق ذاته، عن تقديره لاستجابة وزارة الصحة السريعة، مشيدًا بحملة "أنت الحل" وبأسلوب طرح الرسائل التوعوية فيها، مؤكدًا دعمه الكامل للحملة عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها نحو 90 مليون متابع، للمساهمة في نشر الوعي الصحي وخدمة المجتمع.

واختتمت وزارة الصحة، رسالتها بتوجيه التحية للفنان تامر حسني، متمنية له ولمصر وشعبها دوام الصحة والأمان.

تامر حسني وزارة الصحة

