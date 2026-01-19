إعلان

"السندريلا وملك بلجيكا ركب معايا".. سائق حنطور يحكي عن رحلاته بأسوان (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

02:12 م 19/01/2026
    اقبال سياحى على المراكب الشراعية فى أسوان
    سعادة السياح برحلات الحنطور
    اقبال سياحى كبير فى أسوان
    سائحة فى عربة حنطور بكورنيش أسوان
    عربة حنطور بكورنيش أسوان
    عربة حنطور فى أسوان
    عربة حنطور
    محافظة أسوان
    السياح فى عربة حنطور

أسوان - إيهاب عمران:

تشهد محافظة أسوان إقبالًا سياحيًا كبيرًا، مما يبشر بموسم سياحي متميز، حيث يتوافد السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بجو المدينة الرائع والمعتدل، وآثارها الخالدة المنتشرة في معابدها ومتاحفها، بالإضافة إلى فنونها وجزرها ومحمياتها الطبيعية.

وتنتشر في مدينتي أسوان وإدفو عربات الحنطور التي يقبل عليها السياح المصريون والأجانب، حيث تضفي ضربات حوافر الخيول التي تجر العربات موسيقى طبيعية تُكمل أجواء المعالم السياحية، لتصبح جزءًا من ملامح السياحة وأهم وسائل النقل والترفيه، فضلاً عن كونها مصدر رزق للكثير من الأسر.

وقال الريس غريب لبيب، أقدم سائق حنطور بأسوان، إنه يعمل على الحنطور منذ 52 سنة، مشيرًا إلى أن العربات تصنع في طنطا والزقازيق، وكان أول حنطور اشتراه بـ3 جنيهات فقط، وتم نقله عبر قطار البضائع.

وأضاف الريس غريب أن الخيول تُشترى من أسوان وفق أفضل المواصفات لتناسب السياحة، وأن غذاء الحصان يشمل الشعير والبرسيم المحلي والفول في الشتاء، مع توفير الكشف والعلاج مجانًا بمستشفى بروك في حال تعب الحصان.

وأشار الريس غريب إلى تمكنه من التحدث بأربع لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، وأن زبائنه المفضلين هم السياح الفرنسيون. وأوضح أن أشهر من ركبوا معه الحنطور هم ملك بلجيكا، ولاعب الكرة الإيطالي مالديني، والفنانة الراحلة سعاد حسني، والمصري علي الحجار.

وأضاف سائق الحنطور أن الأجانب يحبون تجربة الحنطور داخل المدينة، وأن لديه صداقات عديدة مع سياح أجانب يتواصلون معه عبر الإنترنت لحجز رحلات عند زيارتهم أسوان.

واختتم الريس "غريب" حديثه متمنيًا التزام شركات السياحة بدمج رحلات الحنطور ضمن البرامج السياحية، مع اقتصار التنقل بالحنطور داخل المدينة فقط، لتلبية رغبات السياح.

محافظة أسوان الحنطور السندريلا ملك بلجيكا سعاد حسني

