تحمل 7 ملايين طن بضائع.. ميناء الإسكندرية يستقبل 441 سفينة خلال شهر

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت معدلات تداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي تزايدًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي الكميات المتداولة نحو 7 ملايين طن، بنسبة زيادة قدرها 7.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، ما يعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات الأداء التشغيلي وارتفاع معدلات النشاط بالميناء.

ووفقًا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، تصدرت البضائع المحواة طليعة البضائع التي شهدت نمواً خلال ديسمبر إذ جرى تداول نحو 2.6 مليون طن، نسبة زيادة بلغت 18.2%، تليها بضائع الصب الجاف بزيادة 7.7% بإجمالي 2.8 مليون طن.

وفي سياق متصل، شهدت أعداد السفن المترددة على الميناء زيادة ملحوظة، والتي بلغت 441 سفينة، يتصدرها سفن الحاويات بإجمالي 196 سفينة، محققة نسبة زيادة قدرها 16.7% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها سفن الصب السائل بزيادة 14% بإجمالي 57 سفينة.

وقال اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المؤشرات الإيجابية في معدلات التداول وحركة الملاحة تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن انتظام حركة السفن وسرعة تداول البضائع.

وأشار إلى حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، والاستجابة الفعالة لمتطلبات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية لميناء الإسكندرية على المستويين الإقليمي والدولي.