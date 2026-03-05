إعلان

بوتين يتهم أوكرانيا بشن "هجوم إرهابي" على ناقلة غاز روسية قبالة مالطا

كتب : مصراوي

12:31 ص 05/03/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو (د ب أ)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا بشن "هجوم إرهابي" بعد أن تعرضت ناقلة روسية تحمل شحنة غاز طبيعي مسال لضربة في البحر المتوسط.

وقال بوتين في تصريحات إعلامية الأربعاء، إن الهجوم المزعوم على ناقلة الغاز "أركتيك ميتاجاز" قرب مالطا سيؤدي إلى تفاقم الوضع في أسواق الغاز الدولية المتوترة بالفعل.

وحمل بوتين الاتحاد الأوروبي مسؤولية الأضرار التي يلحقها بنفسه.

وأضاف بوتين أن: "الاتحاد الأوروبي يوفر للنظام في كييف دعما لا نهاية له بالأسلحة والمال، والنظام في كييف يخلق مشكلة تلو الأخرى للاتحاد الأوروبي."

وأفادت وزارة النقل الروسية أن الناقلة كانت تبحر بعد تحميلها شحنة في ميناء مورمانسك الروسي.

وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصا، والذين يُقال إنهم مواطنون روس، معربة عن شكرها لمالطا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث بصدد تصنيفه على أنه عمل من أعمال الإرهاب والقرصنة الدولية.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل حول حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وأفادت القوات المسلحة المالطية في منشور على فيسبوك بأنها تلقت إخطارا بحالة طوارئ تتعلق بالناقلة خارج منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

وأضافت بأنه تم تحديد موقع السفينة، وجرى اتخاذ إجراءات التنسيق وفقا للالتزامات الدولية.

وتم العثور لاحقا على الناجين في قارب نجاة داخل منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

ولم يصدر في البداية أي رد فعل من الجانب الأوكراني على ادعاءات روسيا.

إلا أن سيرهي ستيرنينكو، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، شارك على منصة "إكس" ما وصفه بأنه لقطات جوية مصورة "حصرية"، تم التقاطها بعد اندلاع الحريق على متن ناقلة الغاز الروسية.

بوتين روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية حادث مالطا

