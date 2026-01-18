إعلان

وداع صانع بهجة الأجيال.. الإسكندرية تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان- فيديو وصور

كتب : محمد البدري

04:20 م 18/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (3)
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (4)
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (5)
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (6)
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (2)
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (7)
  • عرض 8 صورة
    تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شُيّعت بعد عصر الأحد جنازة رجل الأعمال المصري مصطفى الطاهر القويري، الشهير بـ"طاهر القويري"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان للصناعات الغذائية، من مسجد المواساة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، وسط حضور لافت من أفراد أسرته وأبناء المجتمع السكندري وعدد من رجال الصناعة.

وكان القويري قد وافته المنية مساء السبت، بعد مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود في مجال الصناعة الوطنية، أسس خلالها واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع البسكويت والحلويات، وارتبط اسمه بمنتجات دخلت كل بيت مصري، وحملات تسويقية لا تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية.

ووُري جثمانه الثرى في مدافن الأسرة بمنطقة المنارة، في أجواء سادها الحزن والامتنان، حيث استعاد الحضور محطات من مسيرته التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، حين أسس مصنع "الشمعدان" في منطقة الدخيلة، ونجح في تحويله من مشروع صغير إلى كيان صناعي وطني.

ونعت الشركة مؤسسها في بيان رسمي جاء فيه:

"توفي إلى رحمة المولى عز وجل المغفور له بإذن الله المحاسب مصطفى الطاهر القويري، وشهرته طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان، زوج المرحومة فاطمة أحمد مديقش، ووالد كل من: إلهام، إيناس، إيمان، أميرة، أشرف، أكرم، محمد، أمل، إنجي."

ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء غد الإثنين في مسجد عبد المنعم رياض – قاعة "حق الشهيد"، عقب صلاة المغرب، بحضور أفراد العائلة وأصدقاء الراحل وزملائه في مجتمع الأعمال.

ويُعد طاهر القويري من أبرز رواد الصناعة الذين جمعوا بين الجودة والإبداع في التسويق، حيث ارتبطت منتجات "الشمعدان" بجوائز داخل العبوات، مثل الساعات الرقمية والعملات الذهبية، ما خلق علاقة وجدانية بين المستهلك والعلامة التجارية، ورسّخ مكانتها في وجدان جيل كامل من المصريين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشيع طاهر القويري ملك الشمعدان طاهر القويري وفاة طاهر القويري جنازة طاهر القويري الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 لموظفي القطاع الخاص
أخبار مصر

موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 لموظفي القطاع الخاص
صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
أخبار السيارات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير بندر بن عبد الرحمن آل سعود
شئون عربية و دولية

الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير بندر بن عبد الرحمن آل سعود

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا