شُيّعت بعد عصر الأحد جنازة رجل الأعمال المصري مصطفى الطاهر القويري، الشهير بـ"طاهر القويري"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان للصناعات الغذائية، من مسجد المواساة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، وسط حضور لافت من أفراد أسرته وأبناء المجتمع السكندري وعدد من رجال الصناعة.

وكان القويري قد وافته المنية مساء السبت، بعد مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود في مجال الصناعة الوطنية، أسس خلالها واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع البسكويت والحلويات، وارتبط اسمه بمنتجات دخلت كل بيت مصري، وحملات تسويقية لا تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية.

ووُري جثمانه الثرى في مدافن الأسرة بمنطقة المنارة، في أجواء سادها الحزن والامتنان، حيث استعاد الحضور محطات من مسيرته التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، حين أسس مصنع "الشمعدان" في منطقة الدخيلة، ونجح في تحويله من مشروع صغير إلى كيان صناعي وطني.

ونعت الشركة مؤسسها في بيان رسمي جاء فيه:

"توفي إلى رحمة المولى عز وجل المغفور له بإذن الله المحاسب مصطفى الطاهر القويري، وشهرته طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان، زوج المرحومة فاطمة أحمد مديقش، ووالد كل من: إلهام، إيناس، إيمان، أميرة، أشرف، أكرم، محمد، أمل، إنجي."

ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء غد الإثنين في مسجد عبد المنعم رياض – قاعة "حق الشهيد"، عقب صلاة المغرب، بحضور أفراد العائلة وأصدقاء الراحل وزملائه في مجتمع الأعمال.

ويُعد طاهر القويري من أبرز رواد الصناعة الذين جمعوا بين الجودة والإبداع في التسويق، حيث ارتبطت منتجات "الشمعدان" بجوائز داخل العبوات، مثل الساعات الرقمية والعملات الذهبية، ما خلق علاقة وجدانية بين المستهلك والعلامة التجارية، ورسّخ مكانتها في وجدان جيل كامل من المصريين.