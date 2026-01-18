إعلان

خريج سياسة وبطل هوكي.. حكاية كفاح "عنتر" على عربة "سندوتشات الغلابة"

كتب : ياسمين عزت

01:47 م 18/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كفاح عنتر على عربة سندوتشات الغلابة (4)
  • عرض 6 صورة
    كفاح عنتر على عربة سندوتشات الغلابة (5)
  • عرض 6 صورة
    كفاح عنتر على عربة سندوتشات الغلابة (6)
  • عرض 6 صورة
    كفاح عنتر على عربة سندوتشات الغلابة (3)
  • عرض 6 صورة
    كفاح عنتر على عربة سندوتشات الغلابة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في أحد شوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يقف الشاب عنتر إبراهيم خلف عربة صغيرة ذات ألوان مبهجة، يبيع سندوتشات بسيطة بأسعار رمزية، في محاولة لتوفير دخل كريم له ولأسرته، رغم محدودية الإمكانيات.

عنتر إبراهيم، ابن مدينة الزقازيق، حاصل على ليسانس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2016، وبطل في فريق الهوكي بمحافظة الشرقية.

نشأ في منطقة الصيادين، وهي إحدى المناطق الشعبية المعروفة باهتمامها بلعبة الهوكي، حيث تنتشر اللعبة بين الأطفال والشباب في شوارعها، ما أسهم في تكوينه الرياضي منذ الصغر.

ويقول عنتر إنه بدأ ممارسة لعبة الهوكي منذ عام 2000، وشارك في العديد من البطولات المحلية، ولعب لعدة أندية، من بينها بورفؤاد، القناة، بورسعيد، ونادي الزمالك، إلا أن العائد المادي من ممارسة اللعبة لم يكن كافيًا لتلبية متطلبات الحياة الأسرية.

تزوج الشاب منذ أربعة أعوام، ومع إنجاب طفلته الأولى، ازدادت مسؤولياته، ما دفعه للعمل في أكثر من مجال، من بينها توصيل الطلبات، قبل أن يقرر إنشاء مشروعه الخاص ليكون مسؤولًا عن وقته وإدارته.

واختار عنتر تنفيذ مشروع بسيط لبيع السندوتشات من خلال عربة صغيرة في أحد شوارع منطقة القومية بمدينة الزقازيق، بإمكانات محدودة وعائد متواضع، مستهدفًا الطلبة والمارة.

وتتراوح أسعار السندوتشات بين 5 جنيهات كحد أدنى و15 جنيهًا كحد أقصى، وتتنوع بين الطعمية، والجبنة، والحلاوة، والقشطة، والمربى، وغيرها من الأصناف البسيطة الشعبية التي يقبل عليها الشباب والكبار وتناسب كل الوجبات سواء قطار أو غداء على مدار اليوم.

ويؤكد عنتر أن هدفه الأساسي هو تحسين مستوى معيشة أسرته، موضحًا أنه يعمل نحو 10 ساعات يوميًا، تبدأ من التاسعة صباحًا، سعيًا وراء مستقبل أفضل له ولزوجته وطفلته.

ويقول عنتر إبراهيم أنه نموذجًا من بين الشباب الذين اختاروا العمل والكفاح بدلًا من انتظار الفرص، مؤمنين بأن البداية البسيطة قد تكون طريقًا لحياة أكثر استقرارًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عنتر عربة سندوتشات الغلابة الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
علاقات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
إليسا الأجمل ودرة غير موفقة.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في حفل
الموضة

إليسا الأجمل ودرة غير موفقة.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في حفل
بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
زووم

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
أخبار مصر

مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا