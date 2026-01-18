إعلان

مصادرة مكبرات الصوت.. محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية - صور

كتب : محمد عامر

12:34 م 18/01/2026
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (4)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (3)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (5)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (6)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (7)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (9)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (10)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (8)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (11)
    محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (2)

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وشدد المحافظ على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لضمان تهيئة الأجواء الملائمة داخل اللجان، موجهًا رؤساء الأحياء وشركة النظافة برفع المخلفات أولاً بأول بمحيط المدارس، والتحفظ على مكبرات الصوت لضمان الهدوء التام.

واطلع خالد خلال الجولة على الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة لضمان شفافية ونزاهة الامتحانات، حيث يجري استخدام كاميرات المراقبة داخل اللجان والعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية

وأكد على التصدي الحاسم لأي محاولات غش والالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة تماماً، منوهًا أن غرف العمليات بالإدارات التعليمية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة للتدخل الفوري في حالة وجود أي طارئ

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 114 ألف و257 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 333 لجنة امتحانية، تشمل لجان التعليم المهني، والصم وضعاف السمع، والمكفوفين، بمشاركة 18 ألف من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين.

أحمد خالد محافظ الإسكندرية امتحانات الشهادة الإعدادية مكبرات الصوت

