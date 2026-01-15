شهدت مدرسة بهتيم التجارية التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مشاجرة بين طالبتين، تزامنًا مع انعقاد امتحانات الفصل الدراسي، دون أن يؤثر ذلك على انتظام سير اللجان الامتحانية.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المشادة بدأت بين الطالبتين قبل دخولهما لأداء امتحان المادة الأولى، ثم تجدد الخلاف مرة أخرى خلال الفترة الفاصلة بين الامتحان الأول والثاني، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة داخل محيط المدرسة.

وأضافت المديرية أنه على إثر الواقعة حضرت أسرة إحدى الطالبتين إلى المدرسة، وقامت باقتحامها بالقوة، ما استدعى تدخل العاملين بالمدرسة الذين قاموا بالتحفظ على أفراد الأسرة داخل إحدى الغرف لحين وصول الأجهزة الأمنية.

وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية، حيث انتقلت قوة من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إلى المدرسة، وجرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، واصطحاب الأسرة إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكدت المديرية أن أعمال الامتحانات استمرت بشكل طبيعي داخل المدرسة، دون تعطيل أو إخلال بسير اللجان، مشددة على أنه لن يتم السماح بأي محاولات تعكر صفو العملية الامتحانية أو تعطل انتظامها.

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على القائمين على متابعة الامتحانات بضرورة فرض حالة من الهدوء والانضباط داخل مقار اللجان، لضمان أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء مستقرة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتعليمات القرار الوزاري المنظم لأعمال الامتحانات.