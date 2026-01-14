إعلان

"تحدوا البرد".. جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (صور)

كتب : محمود عجمي

08:24 م 14/01/2026
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (9)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (6)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (5)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (7)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (8)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (3)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (2)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (10)
    جماهير أسيوط تتابع مباراة مصر والسنغال في أجواء حماسية (4)

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت مدن ومراكز محافظة أسيوط اليوم الأربعاء تجمعات كبيرة من جماهير كرة القدم، التي حرصت على متابعة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب، وذلك داخل المقاهي المنتشرة في الشوارع.

ورغم الأجواء الشتوية الباردة، توافد المشجعون بأعداد كبيرة لمؤازرة المنتخب الوطني خلال المواجهة المرتقبة.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام السنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي انطلقت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ابن بطوطة".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه في ربع النهائي على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره نحو المباراة النهائية.

