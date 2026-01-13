إعلان

"باع خليلَه بحفنة مال".. مرافعة تاريخية للنيابة في قضية "غدر الأصدقاء" بالأقصر

كتب : محمد محروس

04:55 م 13/01/2026

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع من مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل تاجر المواشي بمركز إسنا جنوب الأقصر، والتي عرفت إعلاميًا بـ"غدر الأصدقاء"، بعدما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقًا على المتهم بقتل صديقه وشريكه.
واستهل أحمد عبيد، وكيل النائب العام، مرافعته بكلمات مؤثرة، وصف خلالها الجريمة بأنها لم تكن مجرد واقعة قتل، بل خيانة صريحة للعهود، قائلًا: "هذه الجريمة خيانة بين خليل وخليله؛ المتهم قطع الود وطعن الأمانة وقتل شابًا في ريعان شبابه".
وشبهت النيابة فعل المتهم بطعنة خنجر مسموم في ظهر من كان يستند إليه، موضحة أن المجني عليه كان يرى في قاتله صديقًا وسندًا، بينما كان الأخير يدبر له مكيدة الموت في الخفاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر في كشف ملابسات مقتل الشاب إبراهيم حسن جاد، تاجر المواشي من أبناء ساحل القرايا نجع ابنوتي، والذي عُثر على جثته بمنطقة نائية في الظهير الصحراوي بقرية القرايا، عقب تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بجوار المحجر بحاجر القرايا.
وكشفت التحريات أن المجني عليه كان متجهًا إلى السوق وبحوزته مبلغ مالي مخصص لتجارة المواشي، قبل أن يعترضه المتهم، ويقوم بقتله وسرقة الأموال التي كانت بحوزته، ثم تشويه ملامحه في محاولة لإخفاء هويته وعدم التعرف عليه.
وجاءت هذه الجهود الأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أيمن عبد السميع، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، والمقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبمشاركة ضباط مباحث المركز، حتى تم كشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

قضية غدر الأصدقاء مقتل تاجر المواشي مركز إسنا

