25 ألف جنيه لكل فتاة.. شيكات زواج ومساعدات بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مؤسسة "خير للناس" للتنمية والمساعدات الاجتماعية قافلة خيرية موسعة في محافظة أسوان، شملت تقديم دعم مالي مباشر لتيسير زواج الفتيات اليتيمات عبر توزيع شيكات بقيمة 25 ألف جنيه لكل فتاة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات التابعة لها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كساء وغذاء

امتدت أعمال القافلة لتشمل توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع، إلى جانب تقديم مساعدات عينية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما أكده أحمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

مستندات التقديم

وحددت المؤسسة، المقيدة مركزيًا برقم 1259 والتي تعمل على مستوى الجمهورية، حزمة من المستندات المطلوبة للتقديم على مساعدات الزواج، تضمنت ضرورة تقديم عقد الزواج "عقد القِران"، أو ما يعادله للفتيات المسيحيات مثل "نصف الإكليل" أو محضر الخطوبة، بالإضافة إلى بحث اجتماعي رسمي، وبيان معاش، وصور بطاقات الرقم القومي للفتاة ووالدتها، وشهادة الوفاة، مع تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة في حال كان المستفيد من ذوي الهمم، لإتمام إجراءات الصرف.