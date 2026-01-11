"سفارة معرفة" بالسويس تكسر حاجز المسافات وتتيح قواعد بيانات دولية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، "سفارة معرفة" جديدة تابعة للمكتبة داخل مقر الجامعة، وذلك بحضور قيادات المؤسستين ونخبة من الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتمثل هذه الخطوة تدشين النافذة الرقمية رقم 31 في سلسلة السفارات المعرفية المنتشرة بالجامعات المصرية.

كسر الحواجز

قال الدكتور أحمد زايد، في بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، إن هذه السفارة تأتي ضمن استراتيجية المكتبة الهادفة لكسر حاجز المسافات عبر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أنها توفر للمجتمع العلمي بالسويس موارد ثقافية وعلمية غير محدودة، تشمل إتاحة قواعد بيانات دولية للأبحاث، ومصادر معلوماتية مرئية ومسموعة، فضلًا عن إمكانية متابعة المحاضرات والندوات التي تبث بثًا مباشرًا عبر شبكة "الإنترنت" الخاصة بالمكتبة.

بث تبادلي

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن التجهيزات التقنية المتطورة للسفارة تسمح بتحويل الجامعات إلى ملتقيات لإنتاج وبث المعرفة بشكل تبادلي، حيث لا تكتفي السفارة بالاستقبال فقط، بل يمكن من خلالها بث فعاليات جامعة السويس إلى باقي السفارات المنتشرة في ربوع مصر، معربًا عن أمله في امتداد هذا النموذج ليشمل الجامعات الأهلية والخاصة بدعم من مجتمع رجال الأعمال.

رؤية وطنية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن افتتاح السفارة يتسق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلاء قيمة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بهدف بناء مجتمع معرفي قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا، حيث تفتح السفارة أمام الباحثين والطلاب أبواب أكبر المستودعات الرقمية العالمية لتعزيز قدراتهم الابتكارية.

عرض تقني

شهدت الفعالية عرضًا تعريفيًا قدمه الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة، تناول فيه الإمكانات التقنية المتاحة لخدمة الباحثين وكيفية تعظيم الاستفادة من المحتوى الرقمي الضخم للمكتبة.

وحضر مراسم الافتتاح نخبة من الأكاديميين والمستشارين، من بينهم الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، والدكتور شريف فهمي نائب رئيس الجامعة، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي المستشار الإعلامي للمكتبة، والدكتور أشرف فراج المشرف على إدارة السفارات.