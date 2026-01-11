السيطرة على حريق مطعم في الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمنطقة المنشية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بالمنطقة، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال والمباني المجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق يرجح أن يكون ناتجًا عن ماس كهربائي أو تسرب غاز داخل المطعم، فيما لم تسفر الواقعة عن أي إصابات، واقتصرت الخسائر على تلفيات مادية بالمكان.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وبيان الأسباب النهائية للحريق.