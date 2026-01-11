أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فتح باب سداد قيمة المرافق الخاصة بالتقسيمات السكنية في عدد من القرى التابعة للمركز، محددة قيمة الرسوم والمهلة الزمنية النهائية للدفع، ومحذرة المتخلفين من اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الحرمان من القطع السكنية واستبعادهم من كشوف المستفيدين.

خريطة القرى المستهدفة وآلية الدفع

وجهت رئاسة مركز الفرافرة المواطنين الحاصلين على أرقام قطع الأراضي السكنية بضرورة التوجه لبدء إجراءات الدفع، ليشمل القرار تقسيمات سكنية في قرى: طلعت ضرغام، امتداد عائشة عبد الرحمن، وامتداد الشيخ مرزوق الجديدة.

وأوضح اللواء المهندس ياسر كمال، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن عملية تحصيل الرسوم لن تكون عشوائية، بل ستتم عبر إيداع المبالغ في حساب "جمعية تنمية المجتمع" بالقرى المستهدفة، لضمان توجيه الأموال لتطوير البنية التحتية والمرافق ضمن خطة المحافظة للتوسع العمراني.

قيمة الرسوم والموعد النهائي: "الفرصة الأخيرة"

حدد رئيس المركز قيمة الرسوم بـ 22,000 جنيه لكل قطعة، على أن يبدأ تلقي المدفوعات اعتبارًا من يوم الأحد 11 يناير 2026، وتستمر المهلة لمدة شهر واحد فقط لتنتهي يوم الخميس 12 فبراير 2026، بما يوفر فرصة كافية للمواطنين لتدبير أوضاعهم المالية وضمان حقهم في الأرض.

تحذير شديد اللهجة: الدفع أو الشطب

أكد رئيس المركز أن التخلف عن السداد خلال الفترة المحددة سيُعد عدولاً رسمياً عن استكمال إجراءات الحصول على الأرض، وسيترتب عليه استبعاد المتخلفين من الكشوف النهائية وتحويل قطعهم لمستفيدين آخرين في قوائم الانتظار، تطبيقًا لمبدأ الجدية في التعامل مع أصول الدولة ومقدراتها.